قالت مصادر قضائية عراقية إن المحكمة الجنائية أصدرت حكما بالاعدام في حق 15 تركية بتهمة الانتماء إلى داعش.
العراق: الحكم بالاعدام على 15 تركية
العراق: الحكم بالاعدام على 15 تركية بتهمة الانضمام إلى داعش
العراق: الحكم بالاعدام على 15 تركية
وقالت المحكمة إن المتهمات اعترفن بالاتهامات المنسوبة إليهم، فيما أصدرت المحكمة على تركية أخرى حكما بالسجن المؤبد.
وادين مؤخرا رعايا أجانب في العراق بالانضمام إلى داعش.
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وصدر في السابق أحكاما بالاعدام في حق تركية وألمانية، واعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاحكام بغير العادلة.
وأشارت بعض المصادر أن اعداد المحتجزين في العراق بتهمة الانتماء إلى داعش يبلغ نحو 20 ألف شخص.
وينص القانون العراقي على تطبيق عقوبة الاعدام في حق الاشخاص المنتمين إلى جماعات جهادية حتى وإن كانوا ليسوا من المقاتلين داخل تلك الجماعات.