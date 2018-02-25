أطلقت شركة نوكيا الفنلندية سلسلة جديدة من الهواتف الذكية، وبعثت من جديد أحد أكثر هواتفها رواجا نهاية التسعينات، ألا وهو نوكيا 8100، بعد أن أطلقت السنة الماضية مجددا هاتف 3310، وذلك عشية المؤتمر العالمي السنوي للهاتف المحمول الذي يعقد في مدينة برشلونة الاسبانية.
شاهد: نوكيا تطلق سلسلة هواتفها الجديدة 2018
بعد إحياءها من جديد لنوكيا 3310 سنة 2017، نوكيا تبعث مجددا للحياة هاتف 8100.
شاهد: نوكيا تطلق سلسلة هواتفها الجديدة 2018
ولا يعمل هاتف 8100 (ويسمى بانانا فون أيضا)، مثل الهاتف الذكي، ولكنه يحتوي على ارتباط 4جي وانترنت، ويتوقع أن يشرع ببيعه في شهر مايو المقبل، بسعر 79 يورو.
وتركز الشركة على الأسعار المتوسطة لأجهزة أندرويد، بأقل من مائة دولار، منذ دخول الهواتف الذكية إلى السوق. وقد أعلنت نوكيا أنها انضمت إلى برنامج الشراكة مع أندرويد غوغل.