أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى استهداف طائرات النظام السوري لمنطقة الغوطة الشرقية بعد دقائق من إعلان إقرار الهدنة في سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي.
طائرات النظام السوري تستهدف الغوطة مجددا رغم الهدنة الأممية
استهدفت طائرات النظام السوري منطقة الغوطة الشرقية مجددا رغم الهدنة التي اقرها مجلس الأمن الدولي. وذكرت مصادر أنّ القصف الجوي استهدف عدة مناطق في حرستا، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا وسقوط عشرات الجرحى.
طائرات النظام السوري تستهدف الغوطة مجددا رغم الهدنة الأممية
وعلى ما يبدو فقد استهدفت الغارات مناطق دوما والشيفونية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أنّ قصف بلدة الشيفونية كان على مستوى الجيب الخاضع للمعارضة السورية المسلحة، والتي أكدت التزامها بالقرار الدولي لوقف إطلاق النار مع التعهد بحماية قوافل الإغاثة.
وكان المرصد قد أفاد سابقا أنّ عدد قتلى الغارات على الغوطة الشرقية قد ارتفع إلى 35 قتيلا، بينهم 8 أطفال بعد تجدّد القصف الجوي بتنفيذ الطيران الحربي السوري لأربع غارات على عدة مناطق في حرستا، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا وسقوط عشرات الجرحى.
كما تمّ استهداف بلدة مسرابا وأماكن في مناطق حزرما وأوتايا والنشابية وحوش الضواهرة. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إلقاء طائرات النظام لبراميل متفجرة على مناطق كفربطنا.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد ارتفع عدد القتلى في الغوطة منذ أسبوع إلى أكثر من 500 مدني بينهم 121 طفلاً و64 امرأة، في حين تجاوز عدد الجرحى 2340، فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض جراء القصف المتواصل، وهو ما يزيد من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.