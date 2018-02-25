تركيا تسعى لتسلم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم

قال بكر بوزداج نائب رئيس وزراء تركيا يوم الأحد إن وزيري خارجية تركيا وجمهورية التشيك سيبحثان احتمال تسليم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم وذلك بعد أن أعلن الحزب الرئيسي في الائتلاف الذي يقوده الأكراد في شمال سوريا اعتقال مسلم في براغ.

مساع لترحيل مسلم

قالت وزارة العدل التركية يوم الأحد إن أنقرة بدأت جهودا لترحيل الزعيم الكردي السوري صالح مسلم إليها وذلك بعدما أورد التحالف السياسي الرئيسي الذي يقوده الأكراد في سوريا نبأ إلقاء القبض على مسلم في براج.

وأضافت الوزارة في بيان "ولدى العلم بوجود الشخص المعني في جمهورية التشيك أجرى الاتصالات اللازمة وتم طلب إلقاء القبض عليه واعتقاله حتى يتم ترحيله إلى بلادنا".

توقيف مسلم في براغ

ذكر التحالف السياسي الرئيسي الذي يقوده الأكراد في سوريا يوم الأحد أن سلطات جمهورية التشيك اعتقلت الزعيم الكردي السوري صالح مسلم في براج بناء على طلب تركيا.

وسبق أن شغل مسلم منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي المكون الرئيسي في التحالف الذي يدير المناطق الخاضعة لإدارة ذاتية في شمال سوريا.

وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية، الفصيل المسلح التابع له، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ عقود على الأراضي التركية.

وجاء في بيان لتحالف حركة المجتمع الديمقراطي الذي ينتمي إليه مسلم إن تركيا أصدرت أمر اعتقال لمسلم وجرى القبض عليه يوم السبت. وقال التحالف في البيان "نستنكر وندين هذه الحادثة غير القانونية".

و أصدرت السلطات التركية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 مذكرة اعتقال بحق مسلم، ومسؤولين أكراد أخرين آخرين في "الاتحاد الديمقراطي" الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وقالت أنقرة آنذاك إن مسلم له علاقة باعتداء ارتكب في انقرة في شباط/فبراير من عام 2016، خلف عشرات القتلى وتبنته مجموعة “صقور حرية كردستان” المقربة من حزب العمال الكردستاني.