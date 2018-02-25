تجمع آلاف اليهود الأرثودوكس المتشددين في القدس تعبيرا عن حزنهم لوفاة الحاخام شموئيل أويرباخ، الذي يصنف كأحد أشد القادة المتدينين المعارضين لكافة أنواع التجنيد. وكثيرا ما عارض أويرباخ الخدمة العسكرية كما المدنية، التي أوجدتها الحكومة الإسرائيلية كبديل للعسكرية لتجنيد الحريديم، وأطياف أخرى في المجتمع الإسرائيلي.
آلاف اليهود المتشددين يتجمعون لوداع أويرباخ أحد أكبر معارضي التجنيد
آلاف اليهود المتشددين يتجمعون لوداع أويرباخ أحد أكبر معارضي التجنيد
آلاف اليهود المتشددين يتجمعون لوداع أويرباخ أحد أكبر معارضي التجنيد