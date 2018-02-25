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إسرائيل

آلاف اليهود المتشددين يتجمعون لوداع أويرباخ أحد أكبر معارضي التجنيد

آلاف اليهود المتشددين يتجمعون لوداع أويرباخ أحد أكبر معارضي التجنيد

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آلاف اليهود المتشددين يتجمعون لوداع أويرباخ أحد أكبر معارضي التجنيد

آلاف اليهود المتشددين يتجمعون لوداع أويرباخ أحد أكبر معارضي التجنيد
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تجمع آلاف اليهود الأرثودوكس المتشددين في القدس تعبيرا عن حزنهم لوفاة الحاخام شموئيل أويرباخ، الذي يصنف كأحد أشد القادة المتدينين المعارضين لكافة أنواع التجنيد. وكثيرا ما عارض أويرباخ الخدمة العسكرية كما المدنية، التي أوجدتها الحكومة الإسرائيلية كبديل للعسكرية لتجنيد الحريديم، وأطياف أخرى في المجتمع الإسرائيلي.

وأوصى أويرباخ الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاما طلابه بعدم التوجه إلى نقاط التجنيد، بعكس مواقف القادة الآخرين، الذين اتخذوا مواقف أكثر ليونة في هذا الشأن. وسبق لأويرباخ وأن حرّض طلابه على التظاهر والاحتجاج على محاولات الحكومة، إرغام الحريديم حتى على "التعاون" مع الجيش الإسرائيلي.