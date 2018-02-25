بعد ما يزيد عن أسبوعين من المنافسات المحتدمة، أسدل الستار على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، بإقامة احتفال يكرم إنجازات الرياضيين في هذه الدورة.
بالصور: حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ
بعد ما يزيد عن أسبوعين من المنافسات، اختتمت في كوريا الجنوبية الدورة 2018 للألعاب الأولمبية الشتوية.
بالصور: حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ
وبدأ الحفل على الساعة 12 بتوقيت وسط أوروبا، مع تأكيد لمثابرة الروح الإنسانية. وتخللت العروض ألوان من الموسيقى واللوحات الراقصة ولوحات فنية انخرط فيها الجمهور، بعد أن وعد مدير الاحتفالات "أويانغ هوان" بأجواء احتفالية.
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