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كوريا

بالصور: حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ

بعد ما يزيد عن أسبوعين من المنافسات، اختتمت في كوريا الجنوبية الدورة 2018 للألعاب الأولمبية الشتوية.

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بالصور: حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ

بالصور: حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ
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بعد ما يزيد عن أسبوعين من المنافسات المحتدمة، أسدل الستار على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، بإقامة احتفال يكرم إنجازات الرياضيين في هذه الدورة.

وبدأ الحفل على الساعة 12 بتوقيت وسط أوروبا، مع تأكيد لمثابرة الروح الإنسانية. وتخللت العروض ألوان من الموسيقى واللوحات الراقصة ولوحات فنية انخرط فيها الجمهور، بعد أن وعد مدير الاحتفالات "أويانغ هوان" بأجواء احتفالية.

وعلى الصور التالية انقر بالسهم، لمشاهدة صور من الحدث الختامي لألعاب 2018.

Winter Olympics 2018 closing ceremony