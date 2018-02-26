قالت شرطة ليستر الاثنين إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار بعقار في المدينة التي تقع في وسط انجلترا مساء الأحد فيما لا يزال أربعة آخرون في المستشفىى. وأكد شين أونيل مفوض الشرطة في ليستر "نعتقد أنه قد يكون هناك أشخاص لم يعرف مصيرهم بعد وجهود البحث مستمرة لتحديد موقع أي ضحايا آخرين".
الشرطة تواصل التحقيق بحادثة إنفجار ليستر
أظهرت صور ولقطات على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تتصاعد في سماء الموقع.
الشرطة تواصل التحقيق بحادثة إنفجار ليستر
وأظهرت صور ولقطات على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد ألسنة لهب تتصاعد في سماء الموقع.
وقال مستشفى محلي إن اثنين من المصابين في حالة حرجة وإن أربعة آخرين يعانون من إصابات أقل خطورة.
وأظهرت صورة نشرتها صحيفة ليستر ميركوري حريقا وأنقاض مبنى مدمر قالت إنه متجر وشقة سكنية فوقه.
ونقلت الصحيفة عن ساكن لم تذكر اسمه يعيش على بعد بضعة شوارع من مكان الحادث قوله "سمعنا انفجارا هائلا. كان الأمر مخيفا للغاية".
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وأضاف "هرعنا لننظر عبر نوافذ الطابق الأعلى وشاهدنا أعمدة دخان تتصاعد وبعد عدة ثواني شاهدنا ألسنة لهب برتقالية اللون".
وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة إنها أرسلت ست عربات إطفاء إلى الموقع بعد ورود أنباء عن انفجار كبير وانهيار مبنى.
وذكرت صحيفة ليستر ميركوري أن الحطام تناثر على الطريق أمام الموقع.
وقالت الشرطة إنها قامت بإخلاء بعض المباني والمنازل والشركات التي تضررت في المنطقة.