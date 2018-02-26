أعمال شغب عنيفة اندلعت الأحد بمدينة مراكش في المغرب على هامش مباراة كرة قدم جمعت ما بين نادي الكوكب المراكشي ونظيره الرجاء البيضاوي، أدت إلى اعتقال حوالي 65 شخصا.
اعتقال 65 شخصا عقب أحداث شغب في مبارة الكوكب المراكشي والرجاء البيضاوي
سبق وان اندلعت مثل هذه الاشتباكات بين مشجعي كرة القدم في المغرب، كانت أخرها في آذار/مارس 2016 وتسببت في مقتل شخصين.
اعتقال 65 شخصا عقب أحداث شغب في مبارة الكوكب المراكشي والرجاء البيضاوي
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أعمال الشغب تسببت في إصابة حوالي 14 شخصا من عناصر الامن وخسائر مادية كبيرة في ملعب مراكش حيث تم تكسير عدة منشآت.
وانطلقت المواجهات بين المشجعين وقوات الأمن خلال المباراة بعد مناوشات وقعت ما بين المناصرين بعد هزيمة النادي المحلي الكوكب المراكشي أمام الرجاء البيضاوي بثلاثة أهداف لصفر.
وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش في تصريحات نقلتها وكالة أنباء المغرب العربي "على إثر أحداث الشغب التي شهدها الملعب الكبير بمراكش مساء يوم الأحد 25 شباط/فبراير، والتي أسفرت حسب الأبحاث التي تجريها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، عن إصابة وجرح 14 عنصرا من القوات العمومية وإلحاق أضرار جسيمة بمنشآت الملعب، تم توقيف 65 شخصا وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم وتقديمهم إلى العدالة".
أوبر تعلق عملها في المغرب
وسبق وان اندلعت مثل هذه الاشتباكات بين مشجعي كرة القدم في المغرب، كانت أخرها في آذار/مارس 2016 وتسببت في مقتل شخصين.
وشهد المغرب ظهور مجموعات "ألتراس" في العام 2005 في صفوف أنصار أكبر النوادي في المغرب وتحديدا بمدينة الدار البيضاء وسط الرجاء والوداد، قبل أن تنتشر في مختلف أنحاء البلاد.
وتعرف هذه المجموعات بتحريضها في الملاعب وإثارة أعمال العنف والتخريب .