أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أوامر ملكية طالت قيادات كبيرة في الجيش.
السعودية: أوامر ملكية بإعفاء رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط من مهامهم
السعودية: أوامر ملكية تشمل تغييرات كبيرة في قيادات الجيش
السعودية: أوامر ملكية بإعفاء رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط من مهامهم
وجاء في القرار الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد.
كما صدر أيضا قرار بإنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم، قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد.
هذا وأعفى الملك سلمان الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه وعينه قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.
العاهل السعودي أصدر أيضا أمرا بإعفاء أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه.