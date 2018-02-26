ليتوانيا تقر قانونا جديدا لبيع المشروبات الكحولية فما السبب؟

لمحاربة الإدمان، أقرت سلطات ليتوانيا قانوناً جديداً يحظر بيع المشروبات الكحولية لمن هم دون العشرين من العمر بعد أن كان بيعها ممنوع لمن هم دون الثامنة عشر من العمر. هذا إضافة لسلسلة من القيود طالت الإعلانات الدعائية. القانون الجديد دخل حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/يناير الماضي.

أما السبب الذي دفع الحكومة الليتوانية لسن مثل هذا القانون هو تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في أيار/مايو من العام 2017. تقرير أثار صدمة في المجتمع الليتواني إذ ان التقرير أورد أن هذا البلد الصغير شمال أوروبا هو أكثر بلدان العالم استهلاكاً للكحول. وأشارت الى الفرد فيه يستهلك بمعدل 18.2 ليتر في العام الواحد. إنها نسبة عالية جداً مقارنة مع مواطني بقية دول أوروبا حيث معدل استهلاك الفرد فيها يصل الى 11 ليتراً سنوياً.