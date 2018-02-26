انتقدت السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن، نيكي هايلي تصريحات لوزير العدل الإيراني، سيد علي رضا أوايي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بقولها "على مجلس حقوق الإنسان أن يخجل لسماحه للسيد أوايي بمخاطبة عضويته".
واشنطن تطالب بإعتقال وزير العدل الإيراني
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وزير العدل الإيراني سيد علي رضا أوايي بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وطالبت بإعتقالها بعد الخطاب الذي ألقاه امام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
واشنطن تطالب بإعتقال وزير العدل الإيراني
ووصفت نيكي هايلي خطاب أوايي بـ "المنتهك لحقوق الإنسان" وطالبت المعارضة الإيرانية باعتقاله ومحاكمته.
وقالت هايلي، في بيان لها "أوايي مسؤول عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الحيلولة دون منح الحريات السياسية وكذلك تعزيز القمع والعنف وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي يتعرض لها السجناء السياسيون".
وأضافت السفيرة الأمريكية "المجلس مرة أخرى يزعزع الثقة بنفسه من خلال السماح لمنتهك متكرر لحقوق الإنسان من اختطاف أعماله والاستهزاء بولايته في تعزيز حقوق الإنسان العالمية".."
وكانت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة قد أصدرت بيانا قبل أيام، دعت فيه إلى إلغاء خطاب الوزير الإيراني الذي حملته مسؤولية "مجزرة 1988" بحق المعارضين الإيرانيين، وطالبت أيضا باعتقال الوزير ومحاكمته عن "جرائم ضد الإنسانية".