قالت وكالة بلومبرغ في تقرير لها يوم الاثنين إن شركة أبل تستعد لإصدار أكبر هاتف آيفون على الإطلاق، بالإضافة لهاتفين ذكيين آخرين قبل نهاية العام الجاري.
أبل تستعد لإصدار أكبر آيفون على الإطلاق قبل نهاية 2018
الإصدار المتوقع خلال خريف 2018 سيتضمن إطلاق هاتفين ذكيين آخرين.
أبل تستعد لإصدار أكبر آيفون على الإطلاق قبل نهاية 2018
ووفقاً للتقرير، ستطلق أيضاً أبل هاتفاً بنفس حجم آيفون 10 الحالي، بالإضافة لهاتف آخر أرخص سعراً يحتوي على بعض خواص آيفون 10 الرئيسية.
وقالت بلومبرج إن هاتف آيفون العملاق، الذي يشبه جهاز نصف لوحي (فابلت)، سيكون مزودا بشاشة 6.5 بوصة. بينما سيكون حجم الهاتف مماثلاً لحجم آيفون 8 بلس، وإن الشاشة ستكون أكبر بمقدار بوصة واحدة بفضل التصميم بنظام الحافة إلى الحافة.
وتجري حاليا اختبارات الإنتاج من قبل الشركة المصنعة لهواتف آيفون، حيث يتوقع أن يتم الإصدار في خريف العام الحالي.
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وتوقعت أبل أن تحقيق إيرادات مخيبة للآمال تتراوح بين 60 و62 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من سنتها المالية بنهاية آذار/مارس القادم وذلك بعد عجز مبيعات هاتف آيفون 10 عن توقعات البيع بفترة ما قبل أعياد الميلاد.
ويأتي التقرير بعد يوم واحد من كشف سامسونغ للإلكترونيات عن هاتفها الذكي غالاكسي إس9 الجديد مع تركيز على التطبيقات المرئية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستهلكين الشبان المولعين بالتكنولوجيا.