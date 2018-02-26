شهدت العاصمة الكتالونية برشلونة اشتباكات بين رجال الشرطة والمتظاهرين المحتجين على زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس إلى المدينة.
شاهد اشتباكات بين شرطة كتالونيا ومحتجين على زيارة ملك إسبانيا للإقليم
أظهرت مقاطع الفيديو المحتجين على الزيارة الأولى للملك الإسباني للإقليم الراغب في الانفصال وهو غير مكترث بينما شهد مكان الزيارة اشتباكات عنيفة بين الشرطة الكتالونية والمتظاهرين
شاهد اشتباكات بين شرطة كتالونيا ومحتجين على زيارة ملك إسبانيا للإقليم
وكان ملك إسبانيا توجهه لافتتاح معرض موبايل ورلد كونغريس في زيارة هي الأولى له منذ إجراء استفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا في أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2017.
ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقالات بعدما نظمت جمعية "لجان حماية الجمهورية" الداعية إلى استقلال كتالونيا مسيرات للتنديد بالزيارة، وانطلقت المسيرات من جميع شوارع برشلونة إلى جانب قصر الموسيقى الكتالوني الذي وصل إليه الملك.
الملك فيليب السادس "غير مكترث"
وينتقد مؤيدو انفصال الإقليم عن إسبانيا ما وصفوه بإهمال الملك للمنطقة ورفضه التشجيع على إجراء حوار بين الحكومة المركزية والأحزاب الانفصالية.