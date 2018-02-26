أوقف المتسلق البولندي-الروسي دينيس أوروبكو الاثنين حملته لتسلق قمة كى 2 على ارتفاع 28 ألف قدم فوق سطح الأرض إثر خلافات مع طاقم البعثة المرافق له.
الخلافات توقف المحاولة "الانتحارية" لتسلق ثاني أعلى قمة على الأرض
المتسلق الروسي-البولندي دينيس أوروبكو ترك معسكر البعثة غاضباً بعد خلاف حول توقيت استكمال التسلق لقمة كى 2 على ارتفاع 28 ألف قدم.
الخلافات توقف المحاولة "الانتحارية" لتسلق ثاني أعلى قمة على الأرض
وقال متحدث باسم البعثة البولندية، ميشيل ليكسينسكي، إن أوروبكو الآن في طريقه للهبوط من القاعدة الأولى بجبل جهوغوري على الحدود الصينية-الباكستانية، وهي واحدة من أربع قواعد كان منتظراً أن تمر بها البعثة قبل الوصول إلى قمة الجبل.
وطبقاً لأحد أفراد البعثة رفض ذكر اسمه، غادر أوروبكو معسكر البعثة دون جهاز إرسال بعدما أعرب عن غضبه مما أسماه التأجيل غير المبرر لتسلق البعثة.
وأضاف المصدر: "أوروبكو أراد إقناع الفريق بالمضي قدماً والصعود لقمة الجبل خلال شهر شباط/فبراير الحالي. دار نقاش حاد بينه وبين قائد البعثة وترك بعده أوروبكو المعسكر دون الحديث مع أحد".
محاولة "انتحارية"
وتعرضت حملة أوروبكو، البالغ عمره 44 عاماً، للعديد من الانتقادات من متسلقين آخرين.
وقال المتسلق الباكستاني، كريم شاه، إنه على الرغم من شهرة أوروبكو لكونه "خبير الهيمالايا" بأوساط المتسلقين العالميين، إلا أن قراره بمحاوله التسلق لقمة الجبل منفرداً لم يكن سليماً واحتوى على مخاطرة كبيرة.
ووصف المتسلق الباكستاني، ميرزا علي، محاولة أوروبكو بالانتحارية.
خبير الهيمالايا
واشتهر أوروبكو بتسلقه لقمم على ارتفاع 8000 قدماً بجبال الهيمالايا وكاراكورام، وأصبح ثامن متسلق يصعد إلى تلك القمم دون الاستعانة بأوكسجين إضافي.
ويقل ارتفاع قمة كى 2 بجبل جهوغوري 800 قدم عن قمة إيفرست الأعلى على سطح الأرض.
وتُعرف كى 2 بصعوبة الوصول إليها نظراً للانحدار الشديد لجبل جهوغوري وتقلب الأحوال الجوية به.