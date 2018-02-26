حطم هاتف غالاكسي إس 9 توقعات المواقع التقنية المتخصصة، بعدما كشفت الشركة الكورية الجنوبية الستارعن قنبلة الموسم الأرخص سعرا من منافسه آيفون X خلال المؤتمر العالمي للجوال المنعقد في برشلونة الإسبانية.
هذه خصائص هاتف سامسونغ غالاكسي إس 9
خلال المؤتمر العالمي للجوال المنعقد في برشلونة الإسبانية، كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها غالاكسي إس 9 الجديد لتوجه بذلك ضربة قوية إلى عملاق الهواتف الذكية آبل. تعرف على الهاتف الجديد ومختلف أوجه الإختلاف الملحوظة بينه وبين الآيفون.
هذه خصائص هاتف سامسونغ غالاكسي إس 9
في التاسع عشر من مارس/ آذار سيغزو الهاتف الأسواق بسعر 739 دولارا ليضرب بذلك سعر الآيفون X الذي وصل سعره 999 دولارا أمريكيا.
مقارنة بين هاتف سامسونغ "غالاكسي إس 9" و"آيفون X"
من حيث الوزن، يصل وزن هاتف سامسونغ غالاكسي إس 9 إلى 163.9 غرام بينما يزن هاتف الآيفون 174 غراما.
شاشة العرض والأبعاد
مساحة شاشة عرض سامسونغ غالاكسي إس تصل إلى 8.5x68.7x147.7 ميليمتر، بينما تصل مساحة شاشة آيفون X إلى 7.7x70.9x143.6 ميليمتر، ويتساوى الهاتفان في الأبعاد فكلاهما تصل أبعاده إلى 5.8 إنش.
دقة شاشة العرض
تختلف دقة عرض الشاشة للهاتفين إذ تصل أعداد البكسل في الهاتف سامسونغ غالاكسي إس 9 إلى 2960 في 1440 بكسل، بينما يصل الآيفون إلى 1125 في 2436 بكسل.
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سعة التخزين
ويعتبر صغر حجم الذاكرة من الأمور المقلقة لدى بعض مستخدمي الهواتف الذكية وفي هذا الصدد تفوقت شركة آيفون على نفسها بعد إطلاقها هاتف آيفون X الجديد والذي تبلغ سعة تخزينه ما بين 64 و256 جيغابايت، بينما تصل سعة تخزين سامسونغ غالاكسي إس 9 إلى 64 غيغابايت.
الكاميرا
سامسونغ غالاكسي إس 9، مزدوجة فائقة السرعة، أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل.
هاتف آيفون: مزدوجة، أمامية بدقة 7 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل.
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تصوير الفيديو
سامسونغ غالاكسي إس 9: بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، وبدقة 720 بكسل بمعدل 960 إطار في الثانية
هاتف آيفون: بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطار في الثانية.
المقاومة للماء
سامسونغ غالاكسي إس 9: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى 1.5 متر.
هاتف آيفون: مقاوم للماء حتى 30 دقيقة ولعمق يصل إلى متر.
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عمر البطارية
سامسونغ غالاكسي إس 9: 3000 ميلي أمبير، شحنة البطارية الكاملة تكفي لتشغيل ملفات MP3 لـ48 ساعة، وملفات الفيديو لـ16 ساعة، 22 ساعة مكالمات صوتية، 14 ساعة من استخدام الإنترنت عبر شبكة "واي فاي"، شحن سريع "سلكي ولاسلكي".
هاتف آيفون: 2716 ميلي أمبير، شحنة البطارية الكاملة تكفي لتصفح الإنترنت لـ13 ساعة، وتشغيل الفيديو لـ14 ساعة، وتشغيل الملفات الصوتية لـ60 ساعة، ميزة الشحن السرعة واللاسلكي، 30 دقيقة تكفي لشحن 50 في المئة من البطارية.
الألوان
سامسونغ غالاكسي إس 9: أرجواني، أسود غامق، رمادي، أزرق.
هاتف آيفون: فضي ورمادي.