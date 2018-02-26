خلال عرض الأزياء في أسبوع الموضة بمدينة ميلانو الإيطالية، قامت دار دولتشي أند غابانا للأزياء الفاخرة بإستخدام الطائرات دون طيار عوض عارضات الأزياء الأنيقات لعرض حقائب اليد.
شاهد: طائرات درون بدل عارضات الأزياء
فضلت مجموعة دولتشي أند غابانا استعمال الطائرات دون طيار عوض عارضات الأزياء خلال عرض أسبوع الموضة بمدينة ميلانو الإيطالية.
شاهد: طائرات درون بدل عارضات الأزياء
طريقة العرض هذه تعد الأولى من نوعها في تاريخ الموضة وعرض الأزياء وشملت حقائب سلسلة شتاء وخريف 2018 لدار دولتشي أند غابانا خلال أسبوع الموضة بميلانو في إيطاليا.
العرض تأخر لأكثر من 45 دقيقة للتأكد إغلاق الحضور لشبكة الإنترنت اللاسلكية واي فاي على هواتفهم، كي لا يؤثر ذلك على عمل الطائرات أثناء عرضها للحقائب.
وافتحت أبواب واجهة الكنيسة التي اختيرت كواجهة للعرض وانطلقت سلسلة من الطائرات بدون طيار وهي تحمل حقائب اليد الجلدية.