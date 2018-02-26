أعلن مطار دبي يوم الاثنين عن إغلاق مؤقت لأحد مدارج المطار العام القادم مما سيؤدي إلى خفض عدد الرحلات بمقدار 43%.
تجديدات بمطار دبي تخفض عدد الرحلات لقرابة النصف في 2019
المدرج الجنوبي للمطار سيغلق لمدة 45 يوماً بسبب أعمال الإحلال والتجديد.
تجديدات بمطار دبي تخفض عدد الرحلات لقرابة النصف في 2019
وسيغلق المدرج لمدة 45 يوماً خلال شهري نيسان/إبريل وآذار/مايو من العام المقبل من أجل تغيير الأسطح والأضواء الأرضية به.
واعتذر الرئيس التنفيذي للمطار، بول جريفيثز، عن الضرر الذي سيلحق بخطوط الطيران المختلفة، ولكنه أكد على ضرورة إنهاء إصلاحات المدرج الجنوبي من أجل ضمان معايير السلامة للمسافرين.
وقال جريفيثز: "سنعمل عن كثب مع الشركة المنفذة لعملية الإحلال ومع شركات الطيران من أجل تقليل تأثير الإغلاق على المسافرين.
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ويعتبر دبي المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، حيث استقبل أكثر من 88 مليون مسافر خلال عام 2017، كما يُتوقع أن يستقبل المطار قرابة 90 مليون مسافر خلال العام الجاري.
وأدت تجديدات مشابهة استمرت لمدة 80 يوماً بمطار دبي إلى خسارة مادية قدرها 467 مليون دولار أمريكي عام 2014.
وعمل مطار دبي الدولي بمدرج واحد لمدة 80 يوما في 2014، نظرا لأعمال تطوير وإصلاح في الممرين. وهذا الإغلاق أدى إلى فقدان مجموعة طيران الإمارات إيرادات بنحو 467 مليون دولار، بحسب بياناتها المالية.
ويتوقع المطار زيادة عدد المسافرين 2.4 بالمئة هذا العام إلى 90.3 مليون مسافر.