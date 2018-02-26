قالت شرطة دبي يوم الاثنين إن الممثلة الهندية سريديفي كابور توفيت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها بعد فقدانها للوعي.
دبي تكشف سبب وفاة أسطورة بوليوود "سريديفي كابور"
سبب الوفاة ليس سكتة قلبية مفاجئة كما أعلن أحد أقرباء كابور يوم الأحد.
دبي تكشف سبب وفاة أسطورة بوليوود "سريديفي كابور"
وتوفيت أحد أشهر الممثلات ببوليوود، عن عمر يناهز 54 عاماً، في ساعة متأخرة من يوم السبت أثناء إقامتها بفندق أبراج جميرا لحضورها حفل زفاف عائلي في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وقالت وسائل إعلامية إماراتية إن كابور كانت تحت تأثير الكحول وقت غرقها.
وحفرت سريديفي اسمها بحروف من ذهب كواحدة من أشهر نجمات السينما الهندية بعد أن شاركت في 300 فيلم منذ بدء مسيرتها الفنية عام 1979.
وحصلت سريديفي على وسام بادما شري، وهو رابع أعلى وسام مدني بالهند.
ولم تفق الهند بعد من صدمة الموت المفاجئ لكابور، حيث توالت رسائل التعزية من عدد من الفنانين الذين أثنوا على موهبتها وتاريخها الفني الحافل.