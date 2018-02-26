قالت السلطات المصرية الإثنين إنها أحبطت أكبر عملية اتجار غير مشروع في جلود التماسيح بمدينة أسوان، جنوبي البلاد.
إحباط أكبر عملية لبيع جلود التماسيح بأسوان
قالت وزراة البيئة المصرية: "تم ضبط 13 قطعة جلد، لعدد 10 تماسيح بالإضافة إلى 3 جلود لحيوانات برية بأطوال مختلفة، من مترين إلى 4 أمتار على متن أحد المراكب الخاصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".
إحباط أكبر عملية لبيع جلود التماسيح بأسوان
وذكرت وكالة الأنباء المصرية إن "قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، تمكن من خلال محميات أسوان وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، من ضبط 13 قطعة جلد تمساح وحيوانات برية مختلفة الأحجام، بأحد المراكب القديمة ببحيرة ناصر جاهزة لنقلها للبيع".
وأشار ذات المصدر إلى أن العملية تعد الأكبر من حيث العدد والحجم لتماسيح تم اصطيادها بصفة غير شرعية".
وقالت وكالو الأنباء أن "محميات أسوان، تلقت بلاغاً يفيد بوجود عمليات اصطياد عدد من التماسيح، خلال رحلة صيد ببحيرة ناصر، بهدف الاتجار غير المشروع بجلودها، وتم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ببحيرة ناصر، حيث تم ضبط المخالفين".
ولفتت إلى أنه "تم ضبط 13 قطعة جلد، لعدد 10 تماسيح بالإضافة إلى 3 جلود لحيوانات برية بأطوال مختلفة، من مترين إلى 4 أمتار على متن أحد المراكب الخاصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".
وتشتهر محافظة أسوان، جنوبي مصر، وتحديداً بحيرة ناصر أنها المصدر الرئيسي لهذا النوع من الزواحف، وأعلنت الحكومة في أبريل/نيسان 2016، إنشاء مشروع مزارع للتماسيح في المنطقة ذاتها لاستغلالها اقتصادياً سواء عبر تصدير اللحوم أو الجلود التي تتحول لأحذية وحقائب غالية الثمن.
ورغم الحماية المفروضة عليها وفق القانون، يمكن رؤية التماسيح "الصغيرة" تباع في بعض الأسواق بمصر، ومنها سوق التونسي في منطقة السيدة عائشة جنوبي القاهرة.