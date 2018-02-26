لأول مرة في مصر، سيتمكن زوار المركز التجاري "مول مصر" من التمتع بمشاهدة البطاريق واللعب معها على ساحة ثلجية عملاقة، إذ وصلت إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الإثنين 26 فبراير/شباط 2018، الشحنة الأولى من البطاريق القادمة من اليابان، للمشاركة في برنامج ترفيهي، ينظم غربي المدينة، وفق مصدر مسؤول.
للمرة الأولى في العاصمة المصرية .. وصول عشرة بطاريق قطبية داخل صناديق مكيفة
إن كنت من محبي البطاريق ولكن مناخ بلدك، الدافئ أغلب العام، يمنعك من التمتع بهذه المخلوقات الرائعة فأنت على موعد مع عشرة بطاريق بداخل مركز تجاري ضخم في مدينة السادس من أكتوبر في مصر.
للمرة الأولى في العاصمة المصرية .. وصول عشرة بطاريق قطبية داخل صناديق مكيفة
الطيور البحرية التي تعيش في طقس قارس البرودة أمامها اختبار كبير وهو العيش في درجات حرارة معتدلة أو مرتفعة أغلب فترات العام.
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بطاريق في العاصمة المصرية
مدير إدارة الحجر البيطري بمطار القاهرة الدولي، صفوت مبارك صرح خلال مؤتمر صحافي أن الشحنة الأولى والمقدرة بعشرة بطاريق وصلت بالفعل إلى مطار القاهرة الدولي داخل صناديق مجهزة".
المركز التجاري الواقع في مدنية السادس من أكتوبر سيستقبل البطاريق بعد اختبارها طبيا تحت إشراف إدارة الحجر البيطري المصرية، ووضعت البطاريق في سيارات مكيفة حفاظا على سلامتها.
وفي مارس/آذار 2017، افتتح مول تجاري شهير، غربي القاهرة، وضم قاعة كبرى تحاكي أجواء القطب الشمالي، للترفيه والتزلج على الجليد.