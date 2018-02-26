وافق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني يوم الاثنين على اتفاق لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي لتيار يسار الوسط مما يقرب أنجيلا ميركل خطوة من بدء فترة ولاية رابعة كمستشارة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
ميركل تقترب من بدء ولاية رابعة مع موافقة حزبها الدخول في ائتلاف مع الاشتراكيين
ميركل تقترب من بدء ولاية رابعة مع موافقة حزبها الدخول في ائتلاف مع الاشتراكيين
ميركل تقترب من بدء ولاية رابعة مع موافقة حزبها الدخول في ائتلاف مع الاشتراكيين
وجاء ذلك في مؤتمر لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين في أعقاب إعلان ميركل اختياراتها لحكومة جديدة وزراؤها أصغر سنا لتجديد دماء الحزب وإنهاء الخلافات بشأن كيفية مواجهة صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
ووافق حزب ميركل كذلك على اختيار حليفتها أنجريت كرامب-كارنباور في منصب الأمين العام للحزب.
وقالت كرامب-كارنباور "لم يعد يكفي أن نشير للآخرين ونقول إنه يتعين أن يتحملوا المسؤولية، لذلك فأنا أتولى الآن المسؤولية وأضع نفسي في خدمة الحزب".
وتتولى كرامب-كارنباور حتى الآن منصب رئيسة وزراء ولاية سارلاند الصغيرة في غرب البلاد وقالت إنها تريد تقوية وضع الحزب كحزب وسطي وهو موقف يضعها إلى جانب ميركل في مواجهة معارضين يريدون أن يتوجه الحزب يمينا لكسب أصوات خسرها لصالح اليمين المتطرف.