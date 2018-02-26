ذكر المكتب الصحفي لرئيس وزراء اللبناني سعد الحريري أنه تلقى دعوة من مبعوث سعودي لزيارة المملكة وإنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.
الحريري يتلقى دعوة لزيارة السعودية
الحريري يتلقى دعوة لزيارة السعودية
وقال الحريري عقب الاجتماع مع المبعوث السعودي نزار العلولا في بيروت "السعودية هدفها الأساسي أن يكون لبنان سيد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة".
ودفعت استقالة الحريري المفاجئة التي أعلنها في بث تلفزيوني من الرياض في نوفمبر تشرين الثاني لبنان إلى واجهة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران. وعاد رئيس الوزراء إلى بيروت بعد أسابيع وعدل عن استقالته.