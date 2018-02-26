استخدام الهاتف الذكي لإرسال الملفات عبر مختلف التطبيقات كواتساب وقراءة البريد الإلكتروني ومشاهد أشرطة الفيديو على موقع يوتيوب قد يزيد من استهلاك الرصد المخصص للربط بشبكة الانترنيت لكل شخص. والمعروف أن مشاهدة أشرطة الفيديو وتحميل الملفات يتطلب كمية كبيرة من الجيغا أوكتي، خاصة عند تشغيل البيانات الخلوية الخاصة بهاتفك النقال.
طريقة لمنع واتساب من استهلاك البيانات الخلوية لهاتفك النقال
تستهلك العديد من التطبيقات الكثير من وحدات الانترنيت خاصة لدى تشغيل البيانات الخلوية الخاصة بهاتفك النقال وهذا ما قد يرفع من فاتورة الاشتراك او نفاذ طاقة الربط بالشبكة المتوفرة لديك. هناك طريقة تمكنك من منع تطبيق واتساب من استهلاك المزيد من البيانات الخلوية.
طريقة لمنع واتساب من استهلاك البيانات الخلوية لهاتفك النقال
هواة الشبكة العنكبوتية توصلوا إلى طريقة تمكنك من منع واتساب من استهلاك المزيد من البيانات الخاصة بك عن طريق المراحل التالية:
1/ تشغيل تطبيق واتساب على الهاتف الذكي.
2/ النقر على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يسار الشاشة.
3/ قم بالنقر على "الإعدادات".
4/ اضغط على خيار "استخدام البيانات والتخزين".
5/ اختيار الاعداد الثالث "أثناء التجوال".
6/ اختر تعطيل "الصور" و"المقاطع الصوتية" و"مقاطع الفيديو" و"المستندات".
7/ تأكيد العملية بالنقر على "موافق".
8/ قم بتفعيل خيار "الاستخدام القليل للبيانات".
هذه االطريقة تمكن من تعطيل التحميل التلقائي للملفات والصور والفيديوهات وغيرها من الملفات لدى تشغيل البيانات الخلوية.
وتساعد هذه الطريقة على تخفيض استخدام البيانات الخلوية أثناء المكالمات الصوتية عبر واتساب.