بقيت أبواب كنسية القيامة مغلقة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على إجراءات ضريبية فرضتها إسرائيل ومشروع قانون حول الملكية يطال أملاك الكنائس المسيحية.
المسيحيون يصلون حول كنسية القيامة بعد غلقها لليوم الثاني
اتهم زعماء مسيحيون في القدس إسرائيل بشن هجوم "ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة.
المسيحيون يصلون حول كنسية القيامة بعد غلقها لليوم الثاني
وتردد عشرات المؤمنين المسيحيين على الكنيسة إلى جانب مسلمى القدس وبعض الأجانب والسياح للتنديد بسياسة إسرائيل تجاه الكنسية.
ونشرت اسرائيل قواتها في أنحاء الكنيسة للحد من أي احتجاجات للتضامن مع الكنيسة.
وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، وكذلك، تشكل وجهة رئيسية للحجاج المسيحيين.
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وكان بطاركة ورؤساء كنائس القدس قد أعلنوا الأحد إغلاق كنيسة القيامة احتجاجا على سياسة إسرائيلية جديدة للضرائب ومشروع قانون مقترح لمصادرة الأراضي
وبعد الاحتجاجات أجلت لجنة حكومية لمدة أسبوع اجتماعها المقرر يوم الأحد لبحث مشروع قانون يسمح للدولة بمصادرة أراض في القدس باعتها الكنائس لشركات عقارية خاصة في السنوات الماضية.
والهدف المعلن لمشروع القانون هو حماية أصحاب المنازل من احتمال عدم تمديد الشركات الخاصة لعقود الإيجار. وتقول الكنائس التي تملك مساحات واسعة من الأرض في القدس إن مثل هذا القانون سيجعل من الصعب عليها إيجاد مشترين لأراضيها مما يعرقل توفير الأموال اللازمة لتغطية نفقات مؤسساتها الدينية.