بوعشرين يواجه إتهامات بـ"الإعتداء الجنسي"

توفيق بوعشرين مدير صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، الموقوف بتهم "إعتداءات جنسية"، مثل أمام النائب العام في مدينة الدار البيضاء يوم الإثنين، للتحقيق معه، كما أعلن محاميه.

بعد ان رفضت السلطات القضائية الكشف عن أسباب هذا التوقيف، أعلن الوكيل العام للملك في بيان له، يوم السبت، أن التحقيق مع بوعشرين "لا علاقة له مع مهنته كصحفي".