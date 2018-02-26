عاجل

عاجل

المملكة المتحدة

ماذا كتب مورينيو بورقة التعليمات التي أرسلها لماتيتش أمام تشيلسي؟

لاعب الوسط الصربي ينشر الرسالة على حسابه بموقع انستقرام.

تقرأ الآن:

ماذا كتب مورينيو بورقة التعليمات التي أرسلها لماتيتش أمام تشيلسي؟

ماتيتش (يسار الصورة) قدم أداءً قوياً ساعد مانشستر يونايتد على هزيمة تشيلسي
حجم النص Aa Aa

لطالما كانت لجوزيه مورينيو طرقه الخاصة سواء في الإشادة بلاعبيه أو انتقادهم، إلا أن ما كشف عنه لاعب مانشستر يونايتد، الصربي نيمانيا ماتيتش، يوم الاثنين يظهر جانباُ جديداُ من شخصية مورينيو.

وتساءلت جماهير كرة القدم عن فحوى الرسالة الورقية التي بعث بها مورينيو لماتيتش أثناء مباراة فريقه أمام تشيلسي بالدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد والتي انتهت بفوز يونايتد بهدفين لهدف واحد.

وقدم لاعب الوسط الصربي أداءً رائعاً طيلة المباراة مما جعل مورينيو يكافئه بإعطائه ثلاثة أيام من الراحة.

ولم ينتظر مورينيو أن تنتهي المباراة ليعلن لماتيتش عن مكافئته، بل أخبره عبر رسالة ورقية أوصلها إليه المدافع البديل إريك بايلي.

ماتيتش لحظة تسلمه رسالة مورينيو أثناء اللقاء

وقام ماتيتش بنشر صورة الرسالة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام.

?

A post shared by Nemanja Matic (@nemanjamatic) on

Journalist name • Amro Hassan