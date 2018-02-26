لطالما كانت لجوزيه مورينيو طرقه الخاصة سواء في الإشادة بلاعبيه أو انتقادهم، إلا أن ما كشف عنه لاعب مانشستر يونايتد، الصربي نيمانيا ماتيتش، يوم الاثنين يظهر جانباُ جديداُ من شخصية مورينيو.
ماذا كتب مورينيو بورقة التعليمات التي أرسلها لماتيتش أمام تشيلسي؟
لاعب الوسط الصربي ينشر الرسالة على حسابه بموقع انستقرام.
ماذا كتب مورينيو بورقة التعليمات التي أرسلها لماتيتش أمام تشيلسي؟
وتساءلت جماهير كرة القدم عن فحوى الرسالة الورقية التي بعث بها مورينيو لماتيتش أثناء مباراة فريقه أمام تشيلسي بالدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد والتي انتهت بفوز يونايتد بهدفين لهدف واحد.
وقدم لاعب الوسط الصربي أداءً رائعاً طيلة المباراة مما جعل مورينيو يكافئه بإعطائه ثلاثة أيام من الراحة.
ولم ينتظر مورينيو أن تنتهي المباراة ليعلن لماتيتش عن مكافئته، بل أخبره عبر رسالة ورقية أوصلها إليه المدافع البديل إريك بايلي.
وقام ماتيتش بنشر صورة الرسالة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام.