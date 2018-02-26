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بلجيكا

موغريني ووزراء خارجية عرب لقاء من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط

للبحث في عملية السلام في الشرق الأوسط، التقت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرني وفداً من خمسة وزراء خارجية دول المنطقة

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موغريني ووزراء خارجية عرب لقاء من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط

Feferica Mogherini meeting with arab foreign ministers brussels
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Reuters
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للبحث في عملية السلام في الشرق الأوسط، التقت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، يوم الاثنين في بروكسيل، وفداً من وزراء خارجية دول المنطقة.

هذا اللقاء يأتي في إطار الاجتماع الدوري الذي تعقده موغريني مع وزراء خارجية دول الاتحاد.

قبل الاجتماع، تحدث موغريني للصحفيين، وعبرت عن قلقها إزاء تصاعد التوتر في سوريا. ودعت الضامنين الثلاثة في محادثات آستانة وهم روسيا وإيران وتركيا، لتطبيق تخفيض التصعيد.

رويترز
اجتماع موغريني وزراء خارجية عرب في بروكسيل رويترز

وعما يتعلق بعملية السلام، وعدت موغريني بالبحث فيما توصل اليه الاتحاد الأوروبي مع جامعة الدول العربية لمحاولة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع حل الدولتين وأضافت "سنرى مدى أهمية المحافظة على الوضع الخاص للقدس كمدينة مقدسة للديانات السماوية الثلاث".