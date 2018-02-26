الفلبين تشن حملة مطاردة على وكالة توظيف العاملة جوانا في الكويت

لا تزال السلطات الفلبينية تحقق في جريمة قتل مواطنة فلبينية ووضعها بداخل ثلاجة في الكويت من طرف اللبناني عصام عساف، وزوجته السورية.

وقامت الشرطة في الفلبين بمتابعة شركة العمالة التي وظفت العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس في الكويت بعد أن امر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الشرطة باعتقال الأشخاص العاملين بالوكالة والذين كانوا مكلفين بتوظيف العاملة والتحقيق معهم بشأن أي مخالفات قد تكون قد حدثت خلال توقيع عقد التوظيف.

وأشار موقع "رابلر" الفلبيني إلى ان الوكالة المعنية تدعى"Our Lady" وقد ألغي ترخيصها من قبل السلطات الفليبينية وتقوم الشرطة في الوقت الراهن بالبحث عن المسؤولين الذين وظفوا العاملة الفلبينية المقتولة.

عملية التحقيق في هذه الجريمة أوكلت إلى مجموعة التحقيق الجنائي، وهي مصلحة تابعة للشرطة الفلبينية.

كما تباشر كل من إدارة العمل والشغل في البلاد ومكتب التحقيقات الوطني تحقيقات مماثلة للكشف عن خيوط هذه الجريمة الاتي هزت الفلبين.

هذا وتم اعتقال الزوجان المتهمان بارتكاب جريمة القتل السبت الماضي، في سوريا، بعد أن فرا من الكويت نحو لبنان حيث أمضيا فترة وجيزة، قبل مغادرتها.

وكانت كل من الفلبين والكويت قد أبلغتا الانتربول بإدراج اسم الزوجين على لائحة الأشخاص المطلوبين قبل ان يتم الفبض عليهما في سوريا وتسليم الزوج اللبناني الجنسية عصام عساف إلى بيروت والتحفظ على زوجته السورية في دمشق.

وقالت مصادر فلبينية أن الزوج اللبناني اعترف بعد القبض عليه بجريمته موضحا بأن زوجته كانت تعذب العاملة الفلبينية المقتولة.

وأثارت قضية العمالة الفلبينية في الكويت جدلا كبيرا بين البلدين ما أدى إلى إعلان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حظر عمل الفلبينيات في الكويت.