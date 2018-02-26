قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن الجيش السوري سيوقف قصفه الجوي على منطقة الغوطة الشرقية لمدة خمس ساعات يومياً بدءاً من يوم الثلاثاء.
روسيا: تعليق ضربات الجيش السوري بالغوطة لمدة خمس ساعات يومياً
وكالة إنترفاكس الروسية تنقل عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قوات بشار الأسد ستلتزم بوقف القصف الجوي لعدة ساعات بدءاً من يوم الثلاثاء.
روسيا: تعليق ضربات الجيش السوري بالغوطة لمدة خمس ساعات يومياً
وقال رئيس مركز المراقبة الروسية في سوريا، الميجر جنرال يوري يفتوشينكو، إن المركز سيقوم مع الحكومة السورية بإجلاء المرضى والمصابين من المنطقة.
وأضاف يفتوشينكو قوله إن المتشددين المسيطرين على المنطقة من معارضي نظام بشار الأسد يتحجزون مئات الرهائن بينهم نساء وأطفال.
واستمرت الطائرات السورية في قصفها للغوطة الشرقية، آخر معاقل المعارضة السورية قرباً من دمشق، على الرغم من إعلان مجلس الأمن بالأمم المتحدة لهدنة تستمر لمدة 30 يوماً في جميع أنحاء سوريا.
وقالت الأمم المتحدة إن 30 مدنياً على الأقل قتلوا جراء القصف الجوي بالغوطة الشرقية خلال اليومين الماضيين.