لعبة أرما ثلاثة أو Arma-3 المعروفة لدى المراهقين في جميع أنحاء العالم تم استخدامها من قبل القناة الروسية الأولى في برنامجها الأسبوعي المعروف باسم الأحد أو بالروسية Voskresnoye Vremyaعلى أنها صور للحرب في سوريا.
القناة الأولى الروسية تبث صورا للعبة فيديو على أنها صور للحرب في سوريا
بثت القناة الروسية الأولى في برنامجها الأسبوعي "الأحد" صورا للعبة أرما ثري أو Arma 3 على أنها صور من الحرب في سوريا. المثير للدهشة أن حلقة البرنامج كانت تكريما للطيار الروسي الذي فجر نفسه في إدلب بعدما أُسقطت طائرته هناك.
القناة الأولى الروسية تبث صورا للعبة فيديو على أنها صور للحرب في سوريا
وكان من المقرر أن يوثق تقرير الأحد من هذا الأسبوع تكريما للجنود الروس الذين يخدمون في القوات المسلحة الروسية في سوريا.
على شاشة القناة نفسها والتي أظهرت صور اللعبة لدقائق على الشاشة، تم تكريم رومان فيليبوف الطيار الروسي الذي قتل في إدلب، والذي أعلنت موسكو أنه قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية ومُنح الطيار لقب "بطل الاتحاد الروسي".
وأظهر الفيديو المأخوذ عن اللعبة طائرة الطيار الروسي من طراز سو 25 وسرعان ما تعرف عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين من الفيديو الوثائقي الذي من المفترض أن يكرم الطيار.
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خطأ أم تَعَمُد؟
ولم يُعرف إذا كان الخطأ متعمدا أم أن الأمر كان بمثابة اللغز لذوي الألباب؟
ورأى أحد المدونين في مجلة جورنال أنه مهما كان السبب، فإن الأمر أشار إلى انخفاض المعايير في القناة الأولى. وأضاف المدون الروسي نيكولاي تشوماكوف: "يستهدف البرنامج المشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عاما، وهم بالتأكيد لا يلعبون أرما ولن يلاحظوا الفرق".
وصرحت القناة لاحقا أن الخطأ لم يكن متعمدا إذ قام العامل على مونتاج البرنامج باستخدام صور أرشيفية قديمة دون التحقق من مصدرها، في كل الأحوال فهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم قنوات روسية ألعاب الفيديو غيم كصور حقيقية ففي نوفمبر شباط للعام 2017 قامت وزارة الدفاع الروسي ما وصفته بال"دليل القاطع" على أن الولايات المتحدة تساعد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وقامت بنشر الصور عبر الشبكة العنكبوتية وتبين بعدها أنها صور ملتقطة من لعبة الهاتف الذكي أس عبر الإنترنت للإشارة إلى أن صورهم كانت من لعبة الهواتف الذكية أيه اس 130 الحربية المحاكية للواقع، كما ذكر الموقع الالكتروني لbbc.