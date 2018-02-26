تطبيق صراحة السعودي الأكثر انتشارا في السعودية والذي حقق شعبية هائلة بين مستخدميه بسبب امتيازه بإخفاء هوية الراسل أصبح غير متاح على متجري "آبل" و"غوغل"
حجب تطبيق صراحة السعودي
قامت شركة آبل وغوغل بحجب تطبيق صراحة السعودي للرسائل النصية مجهولة الهوية بعدما تقدمت أم أسترالية بعريضة تتهم فيها التطبيق بحض ابنتها المراهقة على الانتحار
حجب تطبيق صراحة السعودي
التطبيق الخاص بالرسائل القصيرة سمح لمستخدميه التواصل ومناقشة أي موضوع بسهولة وذلك لما يتمتع به التطبيق من خاصية فريدة من نوعها تعمل على إخفاء الراسل والمرسل إليه إذ يتم تلقي الرسائل عشوائيا لمناقشة موضوع ما دون التعرف على الأشخاص المرسلة أو المرسل إليها وبالتالي التركيز على الآراء المختلفة للمستخدمين.
تم حجب التطبيق السعودي بعدما تلقت سلطات العديد من البلدان شكاوى من قبل بعض المستخدمين الذين قالوا إنهم تعرضوا إلى تهديدات خطيرة.
تعرف على التطبيق
كترينا كولينز أم لطفلة عمرها 13 عاما، تقطن في استراليا قالت إن ابنتها تلقت رسائل مروعة تحضها على الانتحار، وأضافت أن التطبيق يحرض على التحرش والبلطجة.
ولم تكتف الأم القلقة على ابنتها بالقول بل قدمت عريضة وقع عليها أكثر من 450 ألف شخص.
شركة آبل بالتعاون مع شركة غوغل قامت بمسح التطبيق من داخل متجر التطبيقات الخاص والمعروف "آبل ستور"، كما قامت غوغل بالخطوة نفسها عن طريق إزالة التطبيق من متجرها "غوغل ستور".
ولكن حظر التطبيق من قبل الشركتين لا يعني إزالته تلقائيا من هواتف المستخدمين بل يعني أنه لم يعد متاحا للشراء ما يعني بالضرورة الحد من انتشاره
وعلى الرغم من حظر التطبيق إلا أن المستخدمين لا يزالوا يرحبون بالأفكار المطروحة على التطبيق من قبل مجهولين الهوية !