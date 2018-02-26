مرشح يهودي على رأس قوائم مرشحي حركة النهضة الإسلامية في تونس؟ أمر أثار جدلا كبيرا في البلاد. المرشح اليهودي التونسي سيمون سلامة، هو رجل أعمال شهير بمدينة مونستير. اختار الترشح عن حركة النهضة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين ليصبح اسمه ضمن قوائمها للانتخابات البلدية للمدينة، والتي من المتوقع أن تجرى في السادس من أيار/ مايو المقبل.
سيمون سلامة.. مرشح تونسي يهودي على قائمة حركة النهضة الإسلامية
حركة النهضة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس ترشح يهوديا على رأس قائمة المرشحين للانتخابات البلدية.
سيمون سلامة.. مرشح تونسي يهودي على قائمة حركة النهضة الإسلامية
الحركة ذات الثقل السياسي في تونس أغرت سلامة البالغ من العمر 55 عاما للانضمام إلى قوائمها الانتخابية، مؤكدا أنه ترشح في البداية كمستقل بهدف خدمة مصالح جهته ومواطنيها دون تمييز إلا أن صديقه المنخرط في حركة النهضة عرض عليه الترشح باسمها.
دهاء سياسي أم تأكيد على سياسة الانفتاح؟
المرشح اليهودي قال إنه مقتنع بمدنية الحركة، وفصلها للنشاط السياسي عن النشاط الدعوي، فيما قال متحدث باسم الحركة في تونس إنّ "تقديم الحزب لمرشح يهودي في انتخابات البلدية هو تأكيد على سياسة الانفتاح".
الشارع التونسي لم يتقبل بعد الفكرة فمنهم من ظن أن الحركة قد خلعت بالفعل عبائتها الدينية وأصبحت حركة مدنية مما يبشر بنهج انفتاحي من شأنه أن يدفع قدمًا العملية السياسية في تونس، ومنهم من اتهم الحزب بـالانتهازية السياسية، بهدف إحراز مكاسب سياسية.
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اخترت حركة النهضة لأنها حزب "يخاف ربي"
وبشأن دوافع اختياره لحركة “النهضة” للانضمام إلى قائمتها الانتخابية، قال سلامة إن اختار الحزب لأنه حزب "يخاف ربي"، ورددها باللهجة التونسية، مؤكدا في الوقت نفسه على مدنية الحزب.
أما الناطق باسم الحركة عماد الخميري، من جهته فقد أكد على أن حركة النهضة حزب تونسي وطني وهو منفتح على المستقلين.
ما تبقى من يهود تونس يعيشون في جزيرة جربة
بعد النكبة الفسلطينية وإنشاء الدولة العبرية على الأراضي الفلسطينية هاجر يهود تونس إلى فلسطين، وتبقى نحو ألف يهودي ألف يهودي بحسب إحصائيات رسمية، يقطن معظمهم في جزيرة جربة، جنوبي تونس.
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