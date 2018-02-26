كشفت شركة الهواتف المحمولة السويدية دورو يوم الاثنين (26 فبراير) عن سلسلة جديدة من الأجهزة صممت خصيصا لكبار السن.
شاهد: هواتف ذكية لمن فوق 65 عاما
في معرض الهواتف المحمولة في برشلونة، كشفت شركة دورو السويدية الغطاء عن هواتف ذكية تلبي احتياجات كبار السن ومزودة بخاصية "زر الاستغاثة"
شاهد: هواتف ذكية لمن فوق 65 عاما
ويقول كارولين كريستنسن، مدير العلامة التجارية لشركة دورو: "نصنع منتجاتنا لمن هم فوق 65 لأننا نعتقد أن هذا جزء من السوق غير المطروح دائما من قبل شركات الهواتف الذكية الأخرى".
وتوفر مجموعة الهواتف الجديدة المعروفة باسم 8035 لوحة مفاتيح خاصة غير تقليدية تلبي احتياجات فئة كبار السن، بسبب سهولة استخدامها وقدرتها على ادخالهم إلى العالم الافتراضي بدون تعقيدات.
ومن مميزات الهاتف تحميل التطبيقات بشكل أوتوماتيكي حسب حاجة المستخدم، إذ لا يحتاج المستخدم سوى كتابة اسم الأمر الذي يبحث عنه ليقوم الهاتف بتحميله دون الحاجة إلى المرور عبر المتجر المختص وتحمل خطوات التحميل التي غالبا ما تكون معقدة.
هاتف مزود بـ"زر استغاثة"
وسبق أن طرحت الشركة جهازا من طراز 8020 إكس يحتوي على إمكانية "طلب النجدة" من خلال الضغط على زر أحمر على جانب الجهاز.
ويرسل الجهاز رسالة نصية إلى خمسة أشخاص تحتوي على تفاصيل خاصة بموقع المستخدم عن طريقة خاصية "جي بي إس".
وتوجد تطبيقات أخرى في السوق تقدم خدمة مشابة يمكن تنصيبها على أجهزة الهواتف الأخرى، ويمكن للمستخدم الضغط على زر "منزل" لأداء نفس الغرض.