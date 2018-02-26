قال متحدث باسم الحكومة التركية الاثنين، إن أنقرة طلبت رسميا من جمهورية التشيك ترحيل الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم وذلك بعدما ألقت السلطات التشيكية القبض عليه فى براغ الأحد.
أنقرة تطالب براغ بتسليم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم
قال بكر بوزداج نائب رئيس وزراء تركيا الأحد، إن وزيري خارجية تركيا وجمهورية التشيك سيبحثان احتمال تسليم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم وذلك بعد أن أعلن الحزب الرئيسي في الائتلاف الذى يقوده الأكراد شمال سوريا اعتقال مسلم فى براغ.
أنقرة تطالب براغ بتسليم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم
وأضاف المتحدث بكر بوزداج فى مقابلة تلفزيونية أن وزارة العدل التركية قدمت طلب الترحيل إلى سلطات التشيك وأن مسلم سيمثل أمام محكمة تشيكية الاثنين.
وقال بكر بوزداج نائب رئيس وزراء تركيا الأحد، إن وزيري خارجية تركيا وجمهورية التشيك سيبحثان احتمال تسليم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم وذلك بعد أن أعلن الحزب الرئيسي في الائتلاف الذى يقوده الأكراد شمال سوريا اعتقال مسلم فى براغ.
وكانت وزارة العدل التركية قد قالت فى وقت سابق إن تركيا بدأت جهودا لتسليم مسلم لأنقرة، وقال بوزداج للصحفيين إن وزراء العدل والداخلية والخارجية يعملون بشأن تسليم مسلم، وكان مسلم يشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطى وهو الحزب الرئيسي فى الائتلاف الذى يدير المناطق التى تتمتع بالحكم الذاتي فى شمال سوريا.