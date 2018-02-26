تعرف على الكلمات المصرية المأخوذة عن التركية

وإن كانت العلاقات السياسة المصرية-التركية متوترة على خلفية الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي ، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين التي تدعمها تركيا إلا أن اللهجة العامية المصرية لا تزال تعج بالأسماء و الألفاظ التركية يتداولها المصريون في تعاملاتهم اليومية، دون أن يعلموا مصدرها الأصلي.

العلاقات الاجتماعية بين المصريين والأتراك كانت متوطدة بشكل ملحوظ خلال الحقبة العثمانية ما بين1517- 1924، الأمر الذي ساهم في اقتباس العديد من الكلمات التركية بشكل تلقائي من قبل المصريين.

المصريون أطلقوا على بناتهم أسماء تركية منها إنجي وهي باللفظ التركي "İnci" بمعنى درة أو جوهرة، ونازلي Nazlı بمعنى الفتاة المدللة.

والأتراك أيضا أطلقوا على بناتهم أسماء مصرية مثل تفيدة وميرفت وشافكي، فالتأثير الثقافي واضح بين الشعبين.

العلاقات التركية العربية عبر التاريخ الإسلامي بدأت مبكرا للغاية منذ القرن الثالث الهجري، وذابت في اللهجة العامية المصرية بشكل تلقائي.

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المنزل المصري.. أغلب ألفاظه تركية

أبلة Abla ، وهو لقب تُنادى به الأخت الكبرى وأبيه Ağabey-Abi وهو الأخ الأكبر وتيزة وهانم Hanım يلقب به سيدات المجتمع وأفندي Efendi يطلق على الموظف التركي.

يستخدم المصريون في منازلهم عددًا من الألفاظ المتداولة يوميًا، تركية المنبع:

"أوضة "وهي حجرة ويجمع اللفظ في العامية المصرية بـ"أوض" وهو لفظ مأخوذ عن اللفظ التركي Oda .

. "بانيو" على وعاء الاستحمام، وهو من الكلمة التركية Banyo .

"بدروم" وهي حجرة تحت مستوى الأرض وهي كلمة من أصل يوناني، لكنها في العامية المصرية مأخوذ بصورته التركية Bodrum .

"بسطرمة" وهي لحم "فخذ مقدد" معالج بالثوم وهو من اللفظ التركي Bastırma .

"بغاشة "وهي نوع من الحلوى وهو تحريف للفظ التركي Poğaça .

"شش طاووق" على رأس الألفاظ المصرية المأخوذة من التركية، وهي تعني دجاج مشوي وهو من التركيب اللفظي التركي Şiştavuk بالمعني نفسه.

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مهن مصرية باللغة التركية

"بشمهندس Başmühendis "، وهو كبير المهندسين

"، وهو كبير المهندسين "جرنالجي Jurnalci " أي الصحفي ويجمع جرنالجية

" أي الصحفي ويجمع جرنالجية "حكيمباشي" كبير الأطباء وهو من اللفظ التركي المركب Hekimbaşı رئيس الأطباء.

رئيس الأطباء. "خوجة" أي المعلم وهو لفظ مصري، كان متداولا في العامية المصرية حتى وقت قريب، ومأخوذ عن اللفظ التركي Hoca .

. "أنباشي" Onbaşı بمعني رئيس العشيرة.

"بشكاتب" Başkatip بمعنى رئيس الكتبة.

"شاويش" Çavuş وهي لفظ مأخوذ عن التركية لرتبة رقيب بالجيش والشرطة.

"ترزي" بمعنى خياط دخل العامية المصرية بصورته التركية Terzi.

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حديقة بولاق الشهيرة في مصر .. تركية الأصل؟

"أورمان"، وهو اسم حديقة عامة كبرى بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وهو من اللفظ التركي Orman أي "غابة".

"بولاق"، وهو حي بقع بنطاق القاهرة، مأخوذ هو الآخر من اللفظ التركي Bulak أي "النبع أو عين الماء".

زُقاق ويعني "حارة سد" من اللفظ التركي Sokak أي "شارع".

"لاظوغلي"، Lazoğlu وهو اسم أحد ميادين وسط القاهرة، ويعني "ابن لاظ" ويتكون من لاظ، وهي قبيلة تقطن الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأسود بإضافة أوغلى Oğlu التى تعنى ابن.

كلمات "بوية .. دوغري.. كراكون.. تملي" ألفاظ مصرية من أصول تركية.

ويتداول في مصر محليًا أيضًا لفظ "بصمة" أي أثر الإصبع وهو لفظ تركي بالنطق نفسه، وهو مخفف من المصدر التركي Basmak بمعني مطبوع أو طباعة، و"بصمجي" Basmacı في مصر يقصد به من يجهل القراءة أو الكتابة.

ويستخدم الحرفيون في مصر لفظ "بوية" وهي مادة الدهان، وقد اشتقت من اللفظ التركي Boya.

أما كلمة "تملي" التي تعني دائمًا فهي من اللفظ التركي المركب Temelli أي الثابت.

ويستخدم المارة في مصر، لفظ "دوغري" في وصف الطريق، أي مستقيم مباشرة وهو تحريف للفظ Doğru بالمعنى ذاته.

ويقول المصريون "كراكون"، في إشارة إلى قسم الشرطة، وهي كلمة محرفة من Karakolوكوبري وهو الجسر ويجمع كباري وهو من اللفظ التركي Köprü بالمعني نفسه.