قضت المحكمة الشيكية بالإفراج عن الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري صالح مسلم رغم طلب تركيا بتسليمه.
محكمة تشيكية تفرج عن الزعيم الكردي صالح مسلم وتركيا تعتبر الحكم مساندا للإرهاب
وصفت تركيا حكم الإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم بـ "المساند للإرهاب".
محكمة تشيكية تفرج عن الزعيم الكردي صالح مسلم وتركيا تعتبر الحكم مساندا للإرهاب
قال محامي الزعيم الكردي السوري صالح مسلم إن محكمة تشيكية قضت يوم الثلاثاء بالإفراج عن موكله رغم دعوة تركيا إلى احتجازه لحين البت في طلب بتسليمه إليها.
وكان مسلم يشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الذي يدير مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا. واعتقل في براج في مطلع الأسبوع بناء على طلب من تركيا التي تتهمه بتهم قتل وتقويض وحدة الدولة.
أنقرة تطالب براغ بتسليم الزعيم الكردي السوري صالح مسلم
وقال المحامي للصحفيين إن موكله تعهد للمحكمة بألا يعرقل أي إجراءات مقبلة. وكانت وكالة "الأناضول" التركية أفادت الأحد الماضي بأن عناصر الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول أوقفت مساء السبت الماضي الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم في العاصمة التشيكية براغ، استنادا إلى طلب ومذكرة اعتقال صدرت بحقه من قبل الحكومة التركية.
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فيما أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غل أن بلاده لن توافق على مبادلة المعتقلين التشيكيين بالرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم المحتجز في براغ منذ يومين.
وأشار إلى ان "تركيا تتوقع أن تقر المحكمة التشيكية أثناء مناقشة هذه القضية اليوم بالاعتقال المؤقت لصالح مسلم لمدة ما بين 16 و40 يوما"، مضيفا أنه سيكون بإمكان أنقرة أن تقدم أثناء هذه الفترة الزمنية طلبا لتسليم مسلم.
وجاء رد فعل تركيا على محكمة التشيك على لسان السفير التركي الذي عبر عن خيبة الأمل بعد القرار الذي اتخذته المحكمة بإخلاء سبيل القيادي الكردي السوري صالح مسلم.
وقال السفير أحمد نجاتي بيغالي ان "قرار المحكمة التشيكية تسبب في خيبة أمل كبيرة لنا"، مبينا أن "هذه النتيجة لم تكن متوقعة".