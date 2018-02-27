بدأ صباح الثلاثاء سريان وقف إطلاق النار لخمس ساعات كانت روسيا قد دعت إليه في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا.
بدء سريان وقف إطلاق النار لخمس ساعات في الغوطة الشرقية بسوريا الساعة 9 صباحا "7 بتوقيت غرينتش"
بدء سريان وقف إطلاق النار لخمس ساعات في الغوطة الشرقية بسوريا الساعة 9 صباحا "7 بتوقيت غرينتش"
ويهدف وقف إطلاق النار للسماح للناس بمغادرة المنطقة التي يستهدفها هجوم عنيف تشنه الحكومة السورية المدعومة من روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا لهدنة يومية من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا (من 0700 إلى 1200 بتوقيت غرينتش) وإتاحة "ممر إنساني" للسماح للمدنيين بمغادرة المنطقة التي أسفر قصفها عن مقتل مئات منذ 18 فبراير/ شباط.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهدوء يسود أنحاء الغوطة الشرقية في سوريا بشكل عام منذ مساء الاثنين.
وأضاف المرصد إن الهدوء ساد بلدات وقرى الغوطة الشرقية باستثناء قصف قصير ببلدة دوما قبل بدء سريان وقف إطلاق النار.