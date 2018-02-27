أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) قبوله أول متحول جنسي في صفوف الجيش الأمريكي.
قبول أول متحول جنسي في صفوف الجيش الأمريكي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن قبولها لأول متحول جنسي في صفوف الجيش الأمريكي
قبول أول متحول جنسي في صفوف الجيش الأمريكي
ممثل البنتاغون، ديفيد إيستبورن، أكد توقيع أول متحول جنسي على عقد رسمي ينص على انخراطه في صفوف القوات الأمريكية. وقررت وزارة الدفاع التحفظ على اسم المجند.
متحول جنسي لأول مرة في صفوف الجيش الأمريكي
ورغم أنّ هذه الحادثة تعتبر الأولى من نوعها، إلاّ أنّ الأمر في حد ذاته ليس بجديد، إذ يُعتقد أن الجيش الأمريكي يضم بالفعل عددا كبيرا من المتحولين جنسيا دون الكشف عن المسألة. وما يميز هذا الحدث هو التعاقد الرسمي مع الجيش عبر توقيع عقد مخصص للمتحولين جنسيا. ويعتقد المحللون أن هناك نحو 4000 مجندا متحولا جنسيا يعملون بالفعل في صفوف القوات الأمريكية.
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ترامب يعارض والبنتاغون يوافق
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر العام الماضي منح المتحولين جنسيا إمكانية العمل في صفوف الجيش، بينما أصدرت المحاكم الاتحادية في كل من بالتيمور وواشنطن وسياتل وريفرسايد أحكاما ترفض حظر ترامب، الأمر الذي أدى إلى تأخير القرار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير-كانون الثاني الماضي.
ملابس داخلية خاصة للمتحولين جنسيا.. شرطا أساسيا للالتحاق بالجيش الأمريكي
وفرض البنتاغون، عبر قرار تعميمي، شروطا على المتحولين جنسيا الراغبين في الالتحاق بالجيش الأمريكي وكانت أنواع الملابس الداخلية على رأس قائمة الشروط المطروحة من قبل البنتاغون.
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