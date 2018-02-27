ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمام عدسات المصورين لأول مرة هذا العام وذلك أثناء استقباله للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالعاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء.
شاهد: ظهور نادر لبوتفليقة أثناء استقباله لإردوغان
الظهور هو الأول للرئيس منذ تصويته بالانتخابات البلدية الجزائرية بتشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
شاهد: ظهور نادر لبوتفليقة أثناء استقباله لإردوغان
الظهور هو الأول لبوتفليقة، البالغ عمره 80 عاماً، منذ خروجه للتصويت خلال الانتخابات البلدية الجزائرية التي ترشح لها شقيقه، سعيد بوتفليقة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وابتعد بوتفليقة عن الظهور العام خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
وعلى الرغم من انتخابه لفترة رئاسية رابعة عام 2014، إلا أن كثرة تردده على المستشفيات، بالإضافة لغيابه الطويل عن الظهور العام ثم خروجه على كرسي متحرك من آن لآخر، أثار الشكوك حول قدرة بوتفليقة على الحكم الفعلي للبلاد.
وعلى الرغم من توقيعه لعدة اتفاقيات لزيادة التعاون التجاري بين تركيا والجزائر، إلا أن بعض الصحف الجزائرية وصفت زيارة إردوغان بالغير مرحب بها نظراً لتورط الجيش التركي بمعارك في سوريا، بالإضافة لتضييقه لنطاق الحريات بتركيا.