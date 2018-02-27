بماذا أوصى الزعيم البوسني بيغوفيتش إردوغان قبيل وفاته؟

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن حوار دار بينه وبين الرئيس البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش، قبيل وفاة الأخير بيوم وهو على سرير المرض.
وعبر رسالة مصورة بعث بها أردوغان إلى المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث تم إحياء الذكرى الـ 14 لوفاة رئيس البوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش، الذي حضرته شخصيات سياسية تركية وبوسنية، كان أبرزهم بكر عزت بيغوفيتش نجل الزعيم البوسني الراحل، بحسب وكالة "أناضول".
وذكر أردوغان أنه خلال عودته من فيينا، طلب من طياره التوجه إلى سراييفو إثر تلقيه نبأ الحالة الصحية الحرجة للزعيم البوسني، قبل يوم واحد من وفاته، وأضاف أنه التقى مع الراحل في غرفته داخل المشفى التي يرقد بها.
واستطرد: "حين التقيت به أمسك بيدي وقال لي: ’هنا أرض الفاتحين، دافعوا عن البوسنة وحافظوا عليها. هذه الأراضي أمانة في أعناقكم‘."
وأعرب أردوغان عن عزمه على الاستمرار في الدفاع عن البوسنة والهرسك، ومواصلة العمل لإعلاء شأنها، وأضاف: "نأمل أن يسامحنا جميع الضحايا والمظلومين في البوسنة على عدم تمكننا من تقديم دعم أكبر لهم خلال الأيام العصيبة التي مروا بها، وعدم تمكننا من وقف المذابح".
وعي عزت بيغوفيتش هو أول رئيس جمهوري لجمهورية البوسنة والهرسك بعد انتهاء الحرب، هو ناشط سياسي وفيلسوف إسلامي.