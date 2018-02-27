نشرت الإدارة الصحية بالغوطة الشرقية أشرطة فيديو تظهر ضحايا وسائقي سيارات الإسعاف وآخرين قالت انهم استنشقوا غاز الكلور بعد "انفجار هائل" في منطقة الشيفونية بالغوطة الشرقية الأحد.
شاهد: هل استعمل جيش النظام السوري غاز الكلور في الغوطة الشرقية؟
أوضحت الإدارة الصحية في بيان، أن أشخاصاً عانوا من أعراض مماثلة لأعراض التعرّض لغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية الأحد، وأن طفلا واحداً لقي حتفه.
شاهد: هل استعمل جيش النظام السوري غاز الكلور في الغوطة الشرقية؟
واتهمت فصائل المعارضة السورية التي تسيطر على الغوطة الشرقية قوات النظام باستخدام غاز الكلور.
ولم يصدر عن النظام السوري أي تعقيب إلى غاية اللحظة، غير أنه طالما نفى استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب التي ستدخل عامها الثامن قريبا.
من جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية، التي تدعم نظام بشار الأسد في سوريا، مقاتلي المعارضة بالإعداد لاستخدام مواد سامة في الغوطة الشرقية حتى يتهموا دمشق فيما بعد باستخدام أسلحة كيماوية.
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وبعد دخول قرار الهدنة لمدة 5 ساعات كل يوم حيز التنفيذ الثلاثاء، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إنه استدعى السفير الروسي لدى لندن، ألكسندر ياكوفينكو، على خلفية الأوضاع في الغوطة الشرقية بسوريا.
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وقال جونسون أمام البرلمان البريطاني، أن النظام السوري يشكّل عائقًا في السير قدمًا نحو تحقيق السلام في سوريا.وأضاف في هذا الإطار: "على ضوء المستجدات الأخيرة، طلبت من السفير الروسي في لندن إطلاعنا على خطة بلاده في تنفيذ القرار 2401 التابع لمجلس الأمن الدولي".