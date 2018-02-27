أصدرت محكمة جنح المقطم بالعاصمة المصرية القاهرة حكما بالسجن لمدة ستة أشهر في حق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بتهمة الإساءة لمصر.
"البلهارسيا" تتسبب في حبس الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ستة أشهر
ستة أشهر حبس وغرامة بخمسة آلاف جنيه مصري في حق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.. تعرف على الأسباب
"البلهارسيا" تتسبب في حبس الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ستة أشهر
وجاء الحكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ "تصريحات البلهاريسا" حيث وجهت المحكمة تهمة للفنانة شيرين بسبب جملة تفوهت بها أثناء حفل غنائي لها، حين طلبت منها إحدى الحاضرات غناء أغنية "ماشربتش من نيلها"، لترد شيرين بالقول"هيجيلك بلهاريسا".
وتسببت هذه الكلمات في هجوم حاد على الفنانة، إذ اعتبر الجمهور أن في كلماتها إساءة لنهر النيل، واستهزاء بالأغنية الوطنية.
بالإضافة إلى السجن لمدة ستة أشهر، حكمت المحكمة على الفنانة صاحبة الشعبية الكبيرة في الوطن العربي، بدفع غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف جنيه مصري.
وورد في الدعوة، أن الفنانة الشابة تهكمت وأهانت بلادها في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة.
وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة 102 مكرر.أ من قانون العقوبات والمضافة بموجب القانون رقم 122 لسنة 1957، والتي عدلت بقانون رقم 34 لسنة 70، والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن".