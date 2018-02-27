أردوغان لطفلة تركية: سألفّ جثمانك بالعلم التركي إذا استشهدتِ في عفرين

ما الذي يمكن أن تعرفه طفلة في عمر الست سنوات عن الموت في سبيل وطنٍ لا هو مهدّد ولا محتلّ. وأرسل جنوده إلى أرضٍ غير أرضه لقتال من يصفهم بالإرهابيين؟ لكن يبدو أن رئيس تركيا له رأي آخر.

موجة استنكار واسعة أثارتها تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان حين قال لطفلة تركية إنه سيتم تكريمها إذا ما استشهدت في سبيل تركيا.

هذه التصريحات أدلى بها سيد أنقرة السبت أثناء تجمع لحزب العدالة والتنمية في مدينة كهرمانماراس التركية.

وقد لاحظ أردوغان وجود الطفلة أمينة تيراس وقد بدا عليها التأثر أثناء تأديتها التحية العسكرية. فما كان من الرئيس التركي إلا أن طلب جلبها إلى المنصة.

وحاول مواساة الطفلة التي كانت تلبس الزي العسكري وطبع قبلتين على وجنتيها قبل أن يتوجه لمناصريه بقوله: " إنها تحتفظ بالعلم التركي في جيبها. وإذا ما استشهدت إن شاء الله فإن هذا العلم سيلف جثمانها".

تصرف أردوغان أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل محاولة الحكومة التركية كسب تأييد الرأي العام لهجوم الجيش على عفرين في سوريا لقتال قوات حماية الشعب الذين تصفهم أنقرة بالإرهابيين.

وقد تميزت الإطلالات الرئاسية في الأسابيع الأخيرة بوجود هذا النوع من المشاهد.

حيث لوحظ وجود الكثير من الأطفال بالزي العسكري وهم يلقون قصائد حماسية أثناء الاحتفالات التي يحضرها الرئيس التركي.

وفي رد فعل على هذه الحادثة، اتهم يسار أكوتان وهو أحد الوزراء السابقين نظام أردوغان بمحاولة استعمال الأطفال لكسب الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبلدية المقبلة عام 2019.

وتوجه الوزير للرئيس التركي بقوله: هل كنت ستقول الشيء نفسه لو تعلق الأمر بحفيدتك؟

السؤال برسم رجب طيب أردوغان.