قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء بأن اتفاق الصيد الموقع بين أوروبا والمغرب لا يزال ساريا طالما يستثني المياه الإقليمية لأراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
محكمة العدل الأوروبية تقضي بسريان اتفاقية الصيد مع المغرب
المحكمة قالت إنه لا بطلان للاتفاقية طالما استثنت المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها.
محكمة العدل الأوروبية تقضي بسريان اتفاقية الصيد مع المغرب
وقالت المحكمة إن المياه المتاخمة للصحراء الغربية لا تشكل جزءاً من أراضي المملكة المغربية، وبالتالي فهي ليست ضمن المنطقة المذكورة في الاتفاقية بين الاتحاد والمغرب.
وجاء الحكم على عكس ما أشار إليه مستشار المحكمة سابقاً، حيث أوصى ببطلان الاتفاقية بسبب النزاع المغربي-الصحراوي.
وتتنازع المغرب ضد جبهة البوليساريو على سيادة الصحراء الغربية منذ جلاء قوات الاحتلال الإسبانية عن المنطقة عام 1975.
وتطالب الجبهة بالاستقلال عن المغرب وتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.