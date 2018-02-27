ماكرون لأردوغان: الهدنة في سوريا تسري على منطقة عفرين أيضا

أعلن قصر الإليزية أن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون أبلغ نظيره التركي رجب طيب إردوغان الاثنين أن الهدنة في سوريا تسري أيضا على منطقة عفرين، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد . وورد في بيان مكتبِ ماكرون أن "رئيس الجمهورية... أكد أن الهدنة الإنسانية تسري على كل سوريا بما في ذلك عفرين ويجب على الجميع تنفيذها في كل مكان ودون أي تأخير".