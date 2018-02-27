أعلن قصر الإليزية أن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون أبلغ نظيره التركي رجب طيب إردوغان الاثنين أن الهدنة في سوريا تسري أيضا على منطقة عفرين، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد . وورد في بيان مكتبِ ماكرون أن "رئيس الجمهورية... أكد أن الهدنة الإنسانية تسري على كل سوريا بما في ذلك عفرين ويجب على الجميع تنفيذها في كل مكان ودون أي تأخير".
ماكرون لأردوغان: الهدنة في سوريا تسري على منطقة عفرين أيضا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان أن قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار يسري على كل سوريا بما في ذلك عفرين حيث تشن أنقرة هجوما ضد المسلحين الأكراد.
ماكرون لأردوغان: الهدنة في سوريا تسري على منطقة عفرين أيضا
اللافت أن إردوغان، خلال تصريحات صحافية سبقت جولته إلى القارة الإفريقية يوم الاثنين، أكد أنه تباحث مع ماكرون حول قرار الهدنة في سوريا، مشيرا إلى أنه لم يتم احترامها في منطقة الغوطة الشرقية، فيما بدا وكأنه تجاهل للانتقاد الفرنسي بشأن الحملة العسكرية التركية في عفرين.
تجاهل قرار الهدنة في عفرين والغوطة الشرقية
يشار إلى أن سائل إعلام رسمية في تركيا ذكرت أن الجيش التركي سيطر الاثنين على الطرف الخارجي من منطقة عفرين السورية وذلك بعدما قالت أنقرة إنها تستعد "لمعركة جديدة" بنشر قوات أمنية خاصة، دون مراعاة لقرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على إرساء هدنة في أنحاء سوريا مدتها 30 يوما.
وإلى الآن تؤكد التقارير الواردة من الغوطة الشرقية أن قوات الحكومة السورية لم تطبق قرار الهدنة أيضا، واستمرت في عمليات القصف على البلدات التي تسيطر عليها فصائل من المعارضة في غوطة دمشق. وأشارت التقارير إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين جراء الحملة العسكرية السورية المدعومة من الطيران الروسي.
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وصوت مجلس الأمن الدولي السبت بالإجماع على قرار يطالب بهدنة لمدة 30 يوما للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي. وعلى الرغم من تصويت موسكو بالموافقة على القرار فإن سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ألقى بظلال من الشك على جدواه.
ماكرون ينتقد إردوغان حول قبرص أيضا
وهذه ليست المسألة الوحيدة التي ينتقدها ماكرون بشأن سياسات أردوغان مع الجوار، إذ أعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه من الأحداث الأخيرة قبالة ساحل قبرص مؤكدا على "الحاجة لاحترام سيادة قبرص". واتهمت قبرص تركيا يوم الجمعة بالتلويح باستخدام القوة ضد سفينة للتنقيب استأجرتها شركة إيني الإيطالية وذلك وسط خلاف على الحق في موارد شرق البحر المتوسط.