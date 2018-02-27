شاهد: موجة صقيع تضرب أوروبا

موجة البرد الآتية من سيبيريا أطلقت عليها هيئة الأرصاد البريطانية اسم "الوحش القادم من الشرق" بسبب تساقط الثلوج وهبوب الرياح القوية مما أدى إلى تندي درجات الحرارة إلى أكثر من عشر درجات تحت الصفر في كثير من مناطق القارة الأوروبية.

فرنسا

وعُثر على جثة مشرد صباح الأحد في فالنس الواقعة في جنوب شرق فرنسا، حيث تدنت الحرارة ليلا إلى ثلاث درجات تحت الصفر. ورجحت السلطات أن يكون قضى لشدة البرد.

وأدت موجة البرد إلى قفزة في أسعار الكهرباء في فرنسا التي لا تزال تعتمد إلى حد بعيد على الكهرباء للتدفئة. وقالت شركة (آر.تي.إي) التي تدير شبكة الكهرباء في فرنسا إن الإمدادات لا تواجه أي خطر. لكن شركة المرافق التابعة للدولة (إي.دي.إف) قالت إنها ستؤجل أعمال صيانة مقررة في مفاعلين نوويين لمدة أسبوع.

إيطاليا

وهذه أعنف عاصفة ثلجية تشهدها روما منذ ست سنوات والأكبر في نهاية فبراير شباط منذ عقود. وطلبت المدينة، غير المعدة للتعامل مع عواصف ثلجية نظرا لندرتها، من مناطق أخرى إرسال كاسحات ثلوج لتنظيف الشوارع.

وصدرت أوامر للمدارس بإغلاق أبوابها في العاصمة الإيطالية حيث لم يتمكن الكثيرون من الوصول لأعمالهم. وطلبت الشرطة من السكان البقاء في المنازل.

وعمل مدرج واحد فقط في مطار فيومتشينو في روما أثناء الليل عندما تساقطت ثلوج بارتفاع عشرة سنتيمترات في أقل من أربع ساعات. وأغلق مطار تشيامبينو، ثاني مطار بالعاصمة، أثناء الليل وقام العمال بإزالة الثلوج من على مدرجي المطار.

وقال مسؤولون من قطاع الطيران في إيطاليا إن شركة ريان إير التي تستخدم مطار تشيامبينو كمركز لها في إيطاليا قررت إلغاء جميع رحلاتها من المطار وإليه. وكان أغلب المطارات الرئيسية الأخرى في إيطاليا مفتوحا رغم تأخر بعض الرحلات.

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ألمانيا

وانخفضت درجات الحرارة في ألمانيا إلى أقل مستوياتها إلى الآن هذا الشتاء حيث سجلت 27.5 درجة مئوية تحت الصفر عند جبل تسوجشبيتسه أعلى جبل في ألمانيا. وقالت هيئة الأرصاد الألمانية إن درجات الحرارة كانت أقل من الصفر، حتى في المناطق الساحلية الأكثر اعتدالا عادة.

بلغاريا

وتركت الثلوج الغزيرة الآلاف في غرب بلغاريا دون كهرباء مما أدى إلى تعطل حركة النقل وإغلاق المدارس ودفع السلطات في الدولة الواقعة في منطقة البلقان إلى تحذير الناس من السفر.

وكانت عشرات القرى بدون كهرباء. وأغلقت الطرق وألغيت الرحلات الجوية من وإلى مطار صوفيا.

وأغلقت المدارس في عدد من المدن بينما أغلقت الرياح القوية ميناء بورجاس على البحر الأسود.

بريطانيا

وألغيت رحلات بعض القطارات في بريطانيا أو تأخرت بسبب الأحوال الجوية، حيث قالت السلطات إن البلاد تواجه أكثر الفترات برودة منذ عدة سنوات فيما توقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر.

ومن المتوقع أن تتضرر حركة النقل بشدة بسبب طقس أشد قسوة يومي الثلاثاء والأربعاء.

بولندا وروسيا ودول البلقان

وفي بولندا، قضى شخصان جراء الصقيع ليل الجمعة السبت. وسجلت الحرارة الأحد 12 درجة تحت الصفر.

وفي جنوب شرق أوروبا يتوقع أن تتدنى الحرارة في رومانيا حتى 25 تحت الصفر وكذلك في دول البلقان.

وكانت بوخارست قد أمرت بأن تغلق المدارس الاثنين والثلاثاء.

وفي روسيا، أعلن مركز الرصد الجوي الوطني أن البلاد ستشهد بين 23 و28 شباط/فبراير درجات حرارة "باردة في شكل غير مألوف". وليل الأحد الاثنين، يتوقع أن تتدنى الحرارة في منطقة موسكو إلى 24 درجة تحت الصفر، علما بأنها ستبلغ في بعض مناطق الوسط الروسي 35 درجة تحت الصف.