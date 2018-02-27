الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج..ماالذي يطمح إليه الأوروبيون؟

بمركز الشرق الأوسط للحوار في بروكسل،تنطلق اليوم مساء أعمال المؤتمر الدولي الذي تتناول محاوره الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج كما يسلط الضوء أيضا على انعكاسات ما تفرضه جوانب المقاطعة و الحصار المفروض على دولة قطر على حياة الأشخاص بشكل عام،سواء من حيث المنحى الاقتصادي أو الاجتماعي.

مركز الشرق الأوسط للحوار - بروكسل،

وسيحاضر في هذا المؤتمر: دانيال هنان - رئيس معهد التجارة الحرة وعضو البرلمان الأوروبي /المملكة المتحدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية، دولة قطر، سعادة لؤلؤة الخاطر.سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي، سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

تيد بروموند، مؤسسة التراث، الولايات المتحدة الأمريكية. فاتح ميتين- نائب وزير الاقتصاد، تركيا.د. سامويل فرفاري - أستاذ بجامعة بروكسل الحرة مستشار شؤون الطاقة لدى المفوضية الأوروبية.أولريكي تريبيسيوس - عضو البرلمان الأوروبي، ألمانيا. دانيال كابيززون - عضو البرلمان الإيطالي، مدير نيو ديركتيون- إيطاليا .

المؤتمر الدولي الذي يشرف على تنظيمه معهد التجارة الحرة بإشراف مباشر من عضو البرلمان الأوروبي /المملكة المتحدة ورئيس المعهد دانيال هنان. يحضره العديد من الاكاديميين و خبراء الاقتصاد في بريطانيا و إيطاليا و بلجيكا وألمانيا وتركيا و قطر. وتمثل دولة قطر المتحدث باسم وزارة الخارجية، ، سعادة لؤلؤة الخاطر.

المتحدث باسم وزارة الخارجية، دولة قطر، سعادة لؤلؤة الخاطر

و سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي، سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"

سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي، سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

و الاستاذ سعود بن عبد الله العطية المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية والبحوث، وزارة الاقتصاد والتجارة، قطر.

سعود بن عبد الله العطية المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية والبحوث، وزارة الاقتصاد والتجارة، قطر

ويقول منظمو المؤتمر الاقتصادي الدولي إن هذه الفعالية إنما ترمي في أساسها إلى التأكيد على أن الحصار الاقتصادي يترك آثارا سلبية على الحياة العامة للأشخاص و جروحا لا تندمل تنعكس تبعاتها اجتماعيا على الأفراد و المجتمعات.سواء تعلق الأمر بالدول التي تعاني من الحصار أو تلك التي تفرض الحصار على دول أخرى.

المتحدثون، وغالبيتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي سيسلطون الضوء على الأحداث الأخيرة التي تعرفها منطقة الخليج و مدى تاثير ما تعانيه تبعات الحصار والمقاطعة من أثر فعلا على الحياة الاجتماعية على الأشخاص ذلك أن المجتمع الخليجي معروف كما يقول أحد المتحدثين معروف بتشعب العلاقات الاجتماعية ما بين دول الخليج برمتها وأن أي أثر اقتصادي ستتجلى تبعاته بشكل مباشر لدى العائلات بشكل عام.ويحاول المؤتمر أن يتطرق إلى تجليات التبعات التي تعمل على التسبب في خلق الحواجز التجارية أمام المواطنين العاديين وما يجلبه ذلك الأمر من أضرار .

غير أن المؤتمر يقدم فرصا استثمارية ممهورة بالروح الإيجابية حيث يحاول بعض المتحدثين الرسميين أو الأوروبيين التعريف بالمناخات الاستثمارية في منطقة الخليج من أجل تحفيز الشركات العالمية للقدوم بالمشاريع الاستثمارية .

وجدير أن دول الخليج تخوض أزمة دبلوماسية خطيرة منذ 5 حزيران/يونيو .حيث قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "ارهابية" وأخذت عليها التقارب مع إيران. لكن الدوحة التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب. ومن بين مطالب هذه الدول لإنهاء الأزمة أن تقوم قطر باغلاق قناة الجزيرة