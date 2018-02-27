طالب رئيس المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، أيمن مزيك، وزارة الدفاع الألمانية بإعادة النظر في مسألة تعيين أئمة في صفوف الجيش الألماني لرعاية الجنود المسلمين. المبادرة كانت قد أعلنت عنها وزيرة الدفاع أرزولا فون دير لاين، منذ سنوات، بهدف تقييم الأوضاع ومقدار الحاجة الحقيقية للأمر. وبالرغم من وجود نحو 1500 جندي وجندية من المسلمين في صفوف الجيش الألماني إلا أنه لم يبت في الأمر بعد، فيما يواصل المجلس الأعلى للمسلمين الضغط في هذا الاتجاه.
أئمة داخل الجيش.. هو مطلب المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا
تطبق فرنسا وهولندا والنرويج مبدأ الاستعانة بأئمة لرعاية الجنود المسلمين بداخل جيوشها، بينما تتخلف ألمانيا عن المسيرة وتنشأ مكتبا للديانات لتلبية احتياجات جميع الجنود غير المسيحيين.
أئمة داخل الجيش.. هو مطلب المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا
وجاء في تصريحات مزيك لصحيفة "نويه أوسنابروكه تسايتونغ" أنه "من العار أننا في ألمانيا، وبعد العديد من الخطوات والجهود المبذولة منذ ست سنوات، لم نستطع تعيين رجال دين مسلمين داخل الجيش، نحن بأمس الحاجة إليهم"، منتقدا السياسة "التي تستند في كل مرة على البيوقراطية كذريعة"، وأضاف: "الجيش مرآة لمجتمعنا، وخطوة تحمل رمزية كبيرة على مستوى سياسية الاندماج".
يذكر أنه وفي الدول الأوروبية الأخرى كفرنسا وهولندا والنرويج تمّ منذ سنوات الاستعانة بأئمة لرعاية الجنود المسلمين، فيما يقتصر الأمر في ألمانيا على مكتب مخصص لـ"الديانات الأخرى" يلجأ إليه جميع الجنود غير المسيحيين.