معاناة اللجوء.. وتستمر المأساة إمّا غرقا أو حرْقا أو برْدا. فأين المفرّ؟
أم وأب عراقيان و3 أطفال يلقون مصرعهم متجمدين من شدة البرد على حدود تركيا
حين يترصد الموت اللاجئين من كل صوب. أم وأب عراقيان وأطفالهما الثلاثة يلقون مصرعهم وقد تجمّدوا من شدة البرد على حدود تركيا.
أم وأب عراقيان و3 أطفال يلقون مصرعهم متجمدين من شدة البرد على حدود تركيا
لقيت عائلة عراقية مصرعها من شدة البرد على الحدود التركية العراقية. حيث تم العثور على أفردها الخمسة جثثا هامدة ومتجمدة جنوب شرق تركيا أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.
الجثث التي تعود لأم وأب وثلاثة أطفال عثرت عليها السلطات العراقية غير بعيد عن الحدود، في مشهد يعكس استمرار المعاناة في العراق ومحاولة البحث عن حياة أفضل بعديا عن البلد الأم. ورغم تمكن الحكومة المركزية في بغداد من طرد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش من أغلب المناطق التي كان يسيطر عليها قبل ثلاثة سنوات وبرغم التحسن النسبي للوضع الأمني في البلاد.
وتأوي تركيا ما يقرب من 140 ألف لاجئ عراقي. كما تبقى نقطة عبور يقصدها كلُّ من يحاول العبور إلى أوروبا انطلاقا من عدة دول في آسيا.
فقد ألقت السلطات التركية القبض اليوم على 24 مهاجرا غير شرعي شمال الأناضول كانوا على متن شاحنة متجهة إلى العاصمة أنقرة بحسب صحيفة ملييت.
ومن بين هؤلاء المهاجرين 17 أفغانيا و7 باكستانيين وقد دخلوا البلاد بوثائق مزورة وسيتم ترحيلهم رغم أن البلدين المذكورين وخاصة أفغانستان في وضع أمني واقتصادي فائق الصعوبة.