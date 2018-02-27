أعلنت بلدية القدس يوم الثلاثاء تعليق قرار فرض جباية ضرائب على كنائس المدينة، وهو القرار الذي احتج عليه بطاركة ورؤساء الكنائس بإغلاق كنيسة القيامة يوم الأحد الماضي.
إسرائيل تجمد قرار فرض ضرائب على كنائس القدس
تعليق فرض الضرائب يأتي بعد يومين من إغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على خطة إسرائيل بإنهاء الإعفاء الضريبي للكنائس.
إسرائيل تجمد قرار فرض ضرائب على كنائس القدس
وتسعى إسرائيل إلى فرض ضرائب على كنائس القدس، حيث تدَعي أن الكنائس تقوم بأنشطة تجارية وهو ما يُخرجها من دائرة الإعفاء الضريبي لدور العبادة.
وقال رئيس بلدية القدس نير بركات على تويتر إنه من غير المنطقي توقع استمرار الإعفاء الضريبي الممنوح لممتلكات الكنائس التجارية والتي تضم فنادق وشركات تجزئة.
ووصف بطاركة الكنائس قرار فرض الضريبة بأنه "هجوم ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة".
وتوجه عدد من رجال الدين الإسلامي إلى مقر كنيسة القيامة يوم الثلاثاء للتضامن مع رؤساء الكنيسة في احتجاجهم ضد السلطات الإسرائيلية.
وتقول إسرائيل إن ديون الكنائس عن أكثر من 800 عقار تابعين لها بلغت 90 مليون دولار أمريكي.